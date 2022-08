Foot - Mercato - OM

Pour son opération, Longoria ne peut pas compter sur lui

Publié le 31 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit une des diverses possibilités pour Pablo Longoria et sa volonté de renflouer les caisses de l’OM, Cédric Bakambu ne devrait pas faire les affaires du président de l’Olympique de Marseille. La cause ? Le Congolais a participé à la qualification de l’OM en Ligue des champions lors de la deuxième partie de saison de l’exercice précédent et compterait bien disputer la compétition reine du football européen.

Depuis le début du mercato estival, comme ce fut le cas lors de l’édition de 2021, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées. En effet, plus de dix joueurs ont déposé leurs valises à Marseille à l’intersaison et une nouvelle tête pourrait suivre en la personne de Ruslan Malinovskyi selon L’Équipe . À condition que le président de l’OM puisse dégraisser dans un premier temps.

Bakambu pour renflouer les caisses de l’OM ?

Le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre au soir. Cependant, le mercato de Pablo Longoria n’est pas encore terminé. Au contraire. Dans le sens des départs, le patron de l’OM aurait la ferme intention d’en boucler au moins quatre dont celui de Cédric Bakambu.

L’attaquant dit non à un départ