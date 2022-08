Foot - Mercato

Soler, Kurzawa, Laborde… Toutes les infos mercato du 30 août

Publié le 30 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato fermera prochainement ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Accord total pour Kurzawa à Fulham ?

Selon les révélations du Daily Mail , Fulham serait enfin parvenu à trouver un terrain d’entente avec la direction du PSG pour le transfert de Layvin Kurzawa. Par ailleurs, le média anglaise précise que l'ancien latéral gauche de l'AS Monaco aurait lui aussi trouvé un terrain d'entente pour son futur contrat de l'autre côté de La Manche.



Carlos Soler tout proche du PSG ?

Alors que le PSG devrait officialiser l'arrivée de Fabian Ruiz (26 ans, Naples) dans les prochaines heures, c'est un autre milieu de terrain espagnol qui enflamme l'actualité mercato du club francilien ce mardi ! La Cadena Cope a révélé un intérêt du PSG pour Carlos Soler (25 ans), et Relevo en a remis une couche par la suite en indiquant un accord contractuel avec le joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec le FC Valence. Soler pourrait donc être la grande surprise de cette fin de mercato au PSG.



L'OM débarque pour Laborde, mais...

Ça bouge pour Gaëtan Laborde ! L'attaquant rennais de 28 ans, annoncé avec insistance sur le départ, fait désormais l'objet d'un accord avec l'OGC Nice pour un transfert à hauteur de 20M€ selon les révélations de Foot Mercato . Mais ce n'est pas tout, puisque l'OM ferait son apparition dans ce dossier et aimerait beaucoup attirer Laborde dans ses rangs. Pour cela, Pablo Longoria devra néanmoins se séparer au plus vite de Bamba Dieng et Cédric Bakambu avant d'espérer pouvoir rattraper son retard sur Nice.



Le PSG a lâché l'affaire pour Disasi

Toujours en quête d'un nouveau défenseur central en cette fin de mercato estival, le PSG est annoncé sur les traces d'Axel Disasi depuis quelque temps. Mais finalement, L'EQUIPE annonce ce mardi que Luis Campos aurait décidé de couper court aux discussions avec l'AS Monaco au sujet de son défenseur, puisque le club de la Principauté réclame au minimum 50M€ pour envisager une vente de Disasi. Milan Skriniar (Inter Milan) resterait d'ailleurs la priorité absolue du PSG pour la fin du mercato.



OM : Amavi va rejoindre l'Olympiakos