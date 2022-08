Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG boucle un nouveau transfert

Publié le 30 août 2022 à 23h10 par Arthur Montagne mis à jour le 30 août 2022 à 23h11

Comme attendu ces dernières heures, le PSG a bel et bien bouclé l'arrivée de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol qui le Napoli et s'engage avec le club de la capitale jusqu'en 2027 alors que son bail au sein du club italien courrait jusqu'en juin 2023. C'est la cinquième recrue estivale du PSG.

Ce mardi en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué le transfert de Fabian Ruiz : « Vous avez l'information comme quoi Fabian Ruiz est très proche du PSG. On avait ciblé Ruiz depuis longtemps, et il y a des discussions. Mais rien n'est encore officiel. On a déjà vu par le passé des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites ». Mais l'entraîneur du PSG peut souffler, le milieu de terrain espagnol va bel et bien s'engager à Paris.

Fabian Ruiz rejoint le PSG

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé la signature de Fabian Ruiz. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabian Ruiz pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027 », peut-on lire sur le site officiel du club.

Carlos Soler pourrait suivre

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Fabian Ruiz est donc la cinquième recrue de l'été pour le PSG. Et probablement pas la dernière. En effet, d'ici jeudi soir, l'international espagnol pourrait être rejoint par son compatriote Carlos Soler dont le contrat à Valence s'achève en juin 2023.