Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour cette recrue surprise !

Publié le 30 août 2022 à 13h10 par La rédaction

Le PSG se serait lancé dans un tout nouveau dossier surprise en cette fin de mercato. En effet, Luis Campos aurait coché le nom de Carlos Soler dans sa short-list de recrutement. Et une nouvelle confirmation est arrivée pour le transfert de l’international espagnol au Paris Saint-Germain…

Cette piste surprise semble bel et bien s’activer. En effet, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont toujours à la recherche d’un profil offensif d’ici la fermeture du mercato. Alors que des échecs se profilent dans les dossiers Marcus Rashford et Rafael Leao, Luis Campos se serait désormais lancé sur les traces de Carlos Soler. Et une nouvelle confirmation est arrivée concernant un potentiel transfert du milieu offensif de Valence.

Carlos Soler, direction le PSG ?

En effet, l’Équipe est venu confirmer l’information de la COPE concernant Carlos Soler : le PSG serait très intéressé à l’idée de faire venir l’international espagnol. Sous contrat jusqu’en Juin 2023, Carlos Soler serait « une vraie opportunité » pour le Paris Saint-Germain. Il débarquerait afin de rentrer dans la rotation d’effectif dans le secteur offensif.

15M€ pour Carlos Soler ?

Le quotidien français ajoute que les discussions seraient en cours entre le PSG et Valencia pour Carlos Soler. La direction sportive du PSG espérerait par ailleurs conclure ce dossier très rapidement, alors qu’au milieu de terrain, Fabian Ruiz serait toujours en approche. Le montant du transfert pourrait très légèrement dépasser les 15M€.