PSG : Incroyable coup de tonnerre pour la fin du mercato ?

Publié le 30 août 2022 à 12h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG s’est lance à la poursuite de Carlos Soler dans le sprint final du mercato et semblait bien parti pour recruter le joueur du FC Valence, le club ibérique aurait finalement proposé une offre de prolongation de contrat à son milieu de terrain pour tenter de le retenir in-extremis. Explications.

Ça bouge au PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival ! Christophe Galtier attend encore des recrues pour finaliser les contours de son effectif, et en plus de la signature imminente de Fabian Ruiz, un autre milieu de terrain semble bien parti pour débarquer au PSG : Carlos Soler.

Le PSG attaque fort pour Soler

En effet, la Cadena Cope et Relevo ont annoncé ce mardi matin que le PSG avait subitement lancé les grandes manœuvres ces dernières heures pour recruter le milieu de terrain espagnol de 25 ans, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le FC Valence, et un transfert avoisinant les 17M€ hors bonus a d’ailleurs été évoqué. Mais ce nouveau feuilleton du mercato pourrait finalement être relancé au PSG…

El Valencia quiere presentar una oferta de renovación 'in extremis' a Soler.Así lo ha transmitido el club ché a su entorno tras pararse los contactos desde enero.📌 Pero el PSG quiere ficharle ya, independientemente de Fabián Ruiz, que está cerrado. Desenlace inminente. pic.twitter.com/8X84pPPf4G — Relevo (@relevo) August 30, 2022

Valence lui propose une offre de prolongation