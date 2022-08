Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique a bouclé un transfert inespéré

Publié le 30 août 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 30 août 2022 à 11h10

Entre le PSG et Layvin Kurzawa, le divorce semble enfin sur le point d’être consommé. Depuis quelque temps, la direction du club de la capitale travaillerait pour mener à bien le départ du latéral sous contrat jusqu’en juin 2024. Et il semblerait que Fulham soit parvenu à trouver un accord à la fois avec le joueur et le PSG.

Deux ans après sa prolongation de contrat qui le lie au PSG jusqu’en juin 2020, et après maintes et maintes tentatives pour se séparer de lui, le Paris Saint-Germain pourrait enfin parvenir à ses fins en ce qui concerne le transfert de Layvin Kurzawa. Devenu indésirable au club parisien au point d’être mis au placard la saison passée et placée dans le loft de Luis Campos depuis cet été, le latéral gauche français aurait retenu l’attention de Fulham dernièrement.

Des discussions qui se sont éternisées, mais…

Que ce soit Sky Sports ou bien Fabrizio Romano, il était question de multiples discussions dernièrement entre le PSG et Fulham pour boucler cette opération. Cependant, le média britannique affirmait dimanche que les demandes économiques du Paris Saint-Germain étaient relativement éloignées de la somme que Fulham désirait investir pour boucler le transfert de Layvin Kurzawa. En parallèle, les Cottagers auraient particulièrement avancé auprès du clan Kurzawa.

…Fulham a trouvé un accord avec Kurzawa… et le PSG !