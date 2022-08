Foot - Mercato - OM

OM : Longoria débarque dans le feuilleton Gaëtan Laborde

Publié le 30 août 2022 à 10h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l’OGC Nice, Gaëtan Laborde fait désormais l’objet d’un accord avec Rennes pour un transfert à hauteur de 20M€. Mais l’OM, en quête d’un nouveau ultime renfort offensif en cette fin de mercato, se penche également sur son profil même si Pablo Longoria devra impérativement vendre avant de se positionner.

Ce n’est plus un secret pour personne, Gaëtan Laborde (28 ans) pourrait bien quitter le Stade Rennais avant la fin du mercato estival, programmée au 1er septembre. L’OGC Nice est annoncé comme le grand favori pour arracher la signature de l’ancien attaquant de Montpellier, qui semble bien parti pour retrouver son compère Andy Delort sur la Côte d’Azur.

Accord Nice-Rennes pour Laborde

Foot Mercato annonce ce mardi un accord entre le Stade Rennais et l’OGC Nice pour le transfert de Laborde à hauteur de 20M€, mais le club azuréen doit désormais se mettre d’accord avec le joueur. De son côté, Amine Gouiri pourrait faire le chemin inverse et rallier Rennes pour 25M€, mais ce n’est pas tout…

L’OM est en embuscade