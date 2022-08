Foot - Mercato

Mercato : Nouvelle annonce retentissante sur Cristiano Ronaldo

Publié le 31 août 2022 à 14h15 par Quentin Guiton

La fin du mercato estival est imminente et Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United. Pourtant, Jorge Mendes, l’agent du portugais, se démène pour lui trouver une porte de sortie. Mais rien n’y fait. D’ailleurs de son côté, le club mancunien ne veut pas faciliter son départ. Pire, les Red Devils viennent peut-être de mettre définitivement fin au feuilleton…

C’est le feuilleton de l’été, et personne ne l’avait vraiment vu venir. Un an seulement après son retour remarqué à Manchester United, Cristiano Ronaldo a réclamé son départ cet été. Le quintuple Ballon d’Or souhaiterait absolument disputer la Ligue des champions, sa compétition favorite. Seulement, le mercato touche bientôt à sa fin et l’ancienne gloire du Real Madrid n’a toujours pas trouvé preneur. CR7 se fait même recaler de partout !

Mercato : Le dernier espoir de Mendes s’envole pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/BtAK6Vac8k pic.twitter.com/QoqJY80S7Q — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Pas de résiliation de contrat

Ces derniers jours, un retour en Serie A du côté de Naples et même de l’AC Milan était évoqué. Seulement, les opérations seraient extrêmement compliquées à réaliser et Jorge Mendes aurait pu espérer que Manchester United résilie le contrat de Ronaldo afin de plus facilement lui trouver une porte de sortie. Cependant, selon The Athletic , les Red Devils n’auraient aucune intention de le résilier.

Ronaldo reste à Manchester United