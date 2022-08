Foot - Mercato

Transferts : Nouveau coup dur pour Cristiano Ronaldo

Publié le 31 août 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Se pourrait-il que Victor Osimhen soit la clé du feuilleton Cristiano Ronaldo ? Il est question d’un échange de joueurs entre les deux clubs voire même d’un travail de Jorge Mendes pour placer le Nigérian dans une autre formation et ainsi faire de la place à Ronaldo. Cependant, l’option Manchester United ne serait pas d’actualité.

Cela a indéniablement été le feuilleton de l’été. En effet, que ce soit du côté du PSG, du Bayern Munich, de Chelsea, du Borussia Dortmund, de l’OM et encore bien d’autres clubs, il a été question d’une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo, succès. En raison de l’importance financière d’une telle opération ou tout simplement d’un point de vue tactique, Ronaldo n’a pas trouvé preneur.

Un échange Osimhen-Ronaldo ?

De quoi pousser Jorge Mendes à passer à l’action. D’après les informations de Calciomercato.it , confirmées par The Athletic ce mercredi, le réputé agent de Cristiano Ronaldo aurait tenté de placer l’attaquant de Manchester United du côté du Milan AC en échange de trouver un point de chute à Rafael Leao. Une démarche déjà utilisée par le patron de l’agence Gestifute auprès du Napoli pour Victor Osimhen. Annoncé à Manchester United, le joueur nigérian n’aurait aucunement l’intention de quitter Naples pour les Red Devils selon son agent.

Manchester ne voudrait pas d’Osimhen