OM: Coutinho, Ronaldo... Ces révélations sur le mercato de Longoria

Publié le 30 août 2022 à 23h30 par Arthur Montagne

Alors que l'OM a réussi à attirer Alexis Sanchez cet été, plusieurs autres stars ont également été associées au club phocéen ces derniers mois. A commencer par Cristiano Ronaldo et Philippe Coutinho. Dans les deux cas, ces rumeurs ont surpris Pablo Longoria qui n'a jamais envisagé ces deux transferts, notamment à cause de leurs coûts économiques.

Cet été, la folle rumeur envoyant Cristiano Ronaldo a mis le feu à Twitter . Et pour cause, la star portugaise, qui veut quitter Manchester United, a fait l'objet d'un hashtag #RonaldOM dont se sont emparés les supporters marseillais. Mais si cette rumeur a d'abord amuser au sein du club phocéen, rapidement, face à l'ampleur prise, sous l'impulsion de plusieurs anciens joueurs de l'OM notamment, Pablo Longoria ne riait plus du tout. Frustré que tous les regards se tournaient vers Cristiano Ronaldo alors que le mercato marseillais a vu débarquer des joueurs de la trempe d'Alexis Sanchez, le président de l'OM serait apparu désemparé en interne comme l'explique Alexandre Jacquin.

La rumeur Ronaldo plombe le mercato de l'OM

En effet, dans le podcast Bande Passante , le journaliste de La Provence revient sur le rumeur Ronaldo et la façon dont elle a été perçue en interne. « Cette histoire-là a eu des répercussions à l'OM et sur son mercato. C'est plus difficile de travailler quand il y a des rumeurs comme ça. Au début, quand c'était juste un délire, ça les faisait plutôt rire. Ce n'était pas méchant. Le problème, c'est quand les jours ont passé, que la rumeur a pris de l'ampleur et que les deux dernières semaines, certains ont dit qu'ils avaient des informations, c'est difficile pour l'OM de travailler sur le mercato parce que quand on dit Cristiano Ronaldo à l'OM, ça veut dire que le club a de l'argent et des moyens illimités. Or, ce n'est pas le cas. L'OM essaie de construire un projet cohérent sportivement avec des moyens limités, mais pas nuls. Pablo Longoria vend des joueurs et se sépare de plusieurs gros salaires pour payer des joueurs qui sont déjà arrivés comme Alexis Sanchez par exemple. On ne libère pas de la masse salariale en se séparant de Milik pour aller prendre Cristiano Ronaldo », explique-t-il afin d'en rajouter une couche.

«Longoria se disait triste et déçu»

« Donc au début, ça les faisait sourire, puis progressivement, au fil des jours, surtout pendant le transfert de Bailly, ce n'était plus le cas. Parce qu'Eric Bailly c'est un bon joueur, un cadre de la sélection ivoirienne qui vient à l'OM pour se relancer, et finalement, dans les médias quand il est arrivé, on ne parlait que de Cristiano Ronaldo. Et à la fin, Pablo Longoria se disait triste et déçu. Il a un peu accusé le coup pendant un ou deux jours. Avant les démentis, il ne comprenait pas qu'on ne comprenne pas. Il se disait un peu désabusé de se dire "on a travaillé comme des fous, on a fait un mercato qui ressemble à quelque chose, on a renforcé l'équipe, on fait ce qui faut, et on nous parle que de Ronaldo". Et ça, c'est vrai que c'était difficile à admettre », ajoute Alexandre Jacquin.

