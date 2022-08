Foot - Mercato - OM

OM : L'incroyable réaction de Longoria face à la rumeur Ronaldo

Publié le 30 août 2022 à 20h00 par Arthur Montagne

Cet été, la folie s'est emparée des réseaux sociaux en ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Et pour cause, une rumeur a circulé concernant son arrivée à l'OM. Pablo Longoria, qui a démenti la faisabilité d'une telle opération, aurait accusé le coup en interne, ne comprenant pas que ce dossier ait pris le dessus sur le mercato réalisé à Marseille.

Incapable de trouver un nouveau club, alors qu'il souhaite quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a été au cœur d'une folle rumeur sur Twitter . En effet, le hashtag #RonaldOM a effectivement mis le feu au réseau social pendant plusieurs semaines, ce qui a visiblement grandement agacé Pablo Longoria. En effet, dans le podcast Bande Passante de La Provence , Alexandre Jacquin révèle la façon dont le président de l'OM a vécu ces rumeurs.

«Longoria se disait triste et déçu»

« Au début, ça les faisait sourire, puis progressivement, au fil des jours, surtout pendant le transfert de Bailly, ce n'était plus le cas. Parce qu'Eric Bailly c'est un bon joueur, un cadre de la sélection ivoirienne qui vient à l'OM pour se relancer, et finalement, dans les médias quand il est arrivé, on ne parlait que de Cristiano Ronaldo. Et à la fin, Pablo Longoria se disait triste et déçu. Il a un peu accusé le coup pendant un ou deux jours », explique le journaliste de La Provence avant de poursuivre.

«C'était difficile à admettre»