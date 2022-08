Foot - Mercato - OM

OM : L'incroyable punchline de Longoria sur Coutinho en coulisses

Publié le 30 août 2022 à 22h00 par Arthur Montagne

Alors que la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM a marqué les dernières semaines sur le mercato, il y a un an, c'est l'arrivée de Philippe Coutinho qui était annoncée. Là encore, Pablo Longoria n'a pas compris comment une telle rumeur a pu se répandre alors que l'OM n'avait clairement pas les moyens pour une telle opération.

Les rumeurs se propagent très vite sur les réseaux sociaux. Le cas Cristiano Ronaldo en est le parfait exemple. En effet, la star portugaise, qui souhaite quitter Manchester United, s'est retrouvé au cœur d'une folle rumeur l'envoyant à l'OM, rapidement démentie par Pablo Longoria. Mais ce n'est pas la première fois qu'une star est annoncée à l'OM.

Mercato : Un proche de Cristiano Ronaldo lâche un gros indice sur son transfert https://t.co/D92EvK4fsh pic.twitter.com/vBZBhQm2di — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Avant Ronaldo, Coutinho était annoncé à l'OM

En effet, il y a un an, c'est Philippe Coutinho qui s'est retrouvé au cœur des rumeurs sur le mercato marseillais. Des rumeurs alimentées par Thibaut Vézirian, déjà à l'origine de la folie concernant la vente de l'OM. Mais le milieu offensif brésilien n'a jamais rejoint la Canebière, et il n'en a jamais été question comme le révèle Alexandre Jacquin qui dévoile également une incroyable anecdote sur Pablo Longoria.

«Si je veux faire Coutinho, il faut que je vende le stade»