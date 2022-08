Foot - Mercato - OM

OM : Tudor réclame un transfert, Payet en grand danger ?

Publié le 30 août 2022 à 17h15 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce mardi, Igor Tudor a fait le point sur ses ambitions pour les dernières heures du mercato. Et l'entraîneur de l'OM confirme qu'il souhaite attirer un nouveau milieu de terrain offensif alors que le de Ruslan Malinovskyi circule à nouveau avec insistance ces dernières heures.

Déjà très actif sur le marché des transferts, l'OM a recruté 11 nouveaux joueurs depuis l'ouverture du mercato. Et pourtant, ce n'est peut-être pas terminé. En effet, depuis quelques heures, la piste menant à Ruslan Malinovskyi s'est réchauffée. En effet, le milieu de terrain de l'Atalanta serait désormais bien placé pour rejoindre l'OM alors que ce transfert semblait avoir capoté après l'échec de la possibilité d'intégrer Cengiz Ünder dans le deal.

Tudor confirme pour Malinovskyi

Et à l'occasion de son passage en conférence de presse ce mardi, Igor Tudor a été interrogé sur ce dossier, et il confirme qu'il attend un nouveau joueur à ce poste. « On a un bon effectif, mais l'idée c'est d'ajouter encore un joueur pour jouer derrière l'attaquant. Gerson et Guendouzi peuvent par exemple autant derrière l'attaque que plus au milieu », assure l'entraîneur de l'OM.

Une nouvelle concurrence pour Payet ?

Par conséquent, cela pourrait avoir des conséquences pour Dimitri Payet. Déjà peu utilisé en ce début de saison, le Réunionnais verrait donc un nouveau concurrent débarquer en plus de Gerson, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore Alexis Sanchez et Luis Suarez qui peuvent jouer derrière un attaquant de pointe.