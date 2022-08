Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, la prochaine recrue débarque pour 22M€

Publié le 31 août 2022 à 08h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir officialisé mardi soir l’arrivée de Fabian Ruiz, le PSG s’apprête bel et bien à en faire de même avec son compatriote Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol va bel et bien débarquer du FC Valence pour un deal avoisinant au total les 22M€, et l’opération est en phase de finalisation au PSG.

Le PSG ne lâche rien dans cette dernière ligne droite du mercato estival ! En attendant de savoir si Christophe Galtier parviendra à boucler l’arrivée du défenseur central tant attendu (Milan Skriniar ?), le transfert de Fabian Ruiz a été officialisé mardi soir, et un autre va suivre.

Carlos Soler débarque au PSG

Malgré les rebondissements évoqués ces dernières heures dans la presse espagnole, Carlos Soler (25 ans) va bel et bien rejoindre le PSG dans les prochaines heures comme le confirme L’EQUIPE dans ses colonnes du jour. Tout est réglé dans ce dossier pour un montant de 17M€ + 5M€ de bonus, soit un total de 22M€, et Soler sera donc le renfort offensif tant attendu en cette fin de mercato au PSG.

Valence voulait le retenir…

Le quotidien sportif confirme d’ailleurs la tentative vaine de la part du FC Valence de prolonger in-extremis Carlos Soler en lui proposant le plus gros salaire de l’effectif, mais le meneur de jeu espagnol a immédiatement privilégié le challenge du PSG. Il sera donc le sixième renfort du mercato estival, reste à savoir s’il s’agira du dernier…