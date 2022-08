Foot - Mercato - PSG

PSG : Fabian Ruiz sort du silence et raconte son transfert

Publié le 31 août 2022 à 08h35 par Guillaume de Saint Sauveur

Mardi soir, le PSG a officialisé sa cinquième recrue du mercato estival en la personne de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol a débarqué comme prévu en provenance de Naples pour 25M€, et dans son premier entretien accordé aux médias du PSG, Ruiz a livré son ressenti après avoir enfin bouclé son transfert.

Après Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€), Nordi Mukiele (24 ans, 15M€) et Renato Sanches (25 ans, 15M€), le PSG tient enfin sa cinquième recrue du mercato estival ! Le club de la capitale a en effet officialisé ces dernières heures l’arrivée de Fabian Ruiz (26 ans) en provenance de Naples, et le transfert du milieu de terrain espagnol pourrait atteindre la barre des 25M€ avec les bonus.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. ✍️Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027. 🔴🔵#WelcomeFabián — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

« Le PSG, un challenge excitant »

Pour sa première interview accordée au site officiel du PSG, Fabian Ruiz s’est confié sur son transfert et ne dissimule pas son bonheur : « Beaucoup d’émotions ? Oui, je suis très heureux de m'engager avec le Paris Saint-Germain. C'est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays. Et je suis fier d'arriver dans l'un des meilleurs clubs d'Europe avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un challenge vraiment excitant. C’est toujours un grand défi de s’engager dans un grand club, parce que ça oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais avoir les meilleurs joueurs à mes côtés et ce club incroyable pour évoluer, donc je vais devoir afficher mon meilleur niveau chaque jour pour être à la hauteur de ses couleurs. Vous savez, pouvoir partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde, c'est une fierté », indique Fabian Ruiz.

« Depuis le début des négociations... »

Fabian Ruiz poursuit sur cette arrivée au PSG et se remémore les coulisses des négociations durant l’été : « J’ai hâte de porter ce maillot et apporter ma pierre à l'édifice. Je n’ai qu’une envie : que ça commence dès maintenant ! Je suis très impatient. Depuis le début des négociations, je m'imaginais pouvoir jouer mon premier match au Parc des Princes. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer il y a un an, mais maintenant je veux y jouer sous le maillot parisien », explique l’international espagnol.

