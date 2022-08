Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà les prochains départs programmés par Luis Campos

Publié le 31 août 2022 à 10h00 par Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi soir, beaucoup de mouvement est encore à prévoir au PSG. Plusieurs joueurs sont en instance de départ, notamment Leandro Paredes qui est attendu à la Juventus et ne sera pas dans le groupe pour le déplacement à Toulouse. Layvin Kurzawa devrait être prêté à Fulham, tandis que le dossier Keylor Navas pourrait vivre un improbable retournement de situation.

Le PSG est dans la dernière ligne droite de son mercato. Les Parisiens n’ont plus que quelques heures pour finaliser les derniers dossiers encore en cours. Au-delà des arrivées, où Carlos Soler est attendu, le Paris Saint-Germain veut surtout trouver une porte de sortie aux joueurs sur qui Christophe Galtier ne compte pas cette saison. Plusieurs départs devraient donc intervenir prochainement et le premier d’entre eux pourrait être Leandro Paredes.

Paredes se rapproche de la Juventus

L’international argentin de 28 ans est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la Juventus. Christophe Galtier a d’ailleurs annoncé mardi en conférence de presse qu’il ne ferait pas partie du groupe pour le déplacement à Toulouse ce mercredi soir : « on sait qu’il a trouvé un accord avec la Juventus. Sa tête est ailleurs. J’ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour qu’il prépare son départ . » Dans le même temps, Layvin Kurzawa devrait lui aussi s’en aller. Le latéral gauche de 29 ans va être prêté à Fulham, les derniers détails ont été réglés mardi soir, indique L’Équipe .

Retournement de situation pour Navas ?

Un autre dossier pourrait quant à lui vivre un retournement de situation pour le moins inattendu. Désormais numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas pourrait finalement être conservé. Le Costaricien est espéré du côté de Naples, qui veut en faire son portier titulaire. Les négociations ont baissé en intensité ces dernières heures et le Paris Saint-Germain réfléchirait désormais à la possibilité de le conserver, d’après les informations de L’Équipe . Reste à savoir ce qu’en pensera le gardien de 35 ans, quand bien même, il sera sur le banc ce soir à Toulouse : « avec Keylor, on échange très souvent. Il est un gardien du PSG et sera dans le groupe », a confié Christophe Galtier en conférence de presse.

