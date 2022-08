Foot - Mercato

PSG : Des gros clubs se sont manifestés pour Idrissa Gueye

Publié le 31 août 2022 à 22h45 par Quentin Guiton

Le PSG entre dans la dernière ligne droite de son mercato et accélère sur son dégraissage. Et le milieu de terrain est notamment concerné, après les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et prochainement Carlos Soler. Ainsi, après Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Eric Junior Dina-Ebimbe, c’est Idrissa Gueye qui s’apprête à quitter le PSG ! Et si le Sénégalais va faire son retour à Everton, il aurait bien pu prendre un tout autre chemin…

L’effectif du PSG a été chamboulé cet été, notamment au milieu de terrain. Il faut dire que ce secteur de jeu a souvent fait défaut au club parisien ces dernières années. Ainsi, avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz, les places dans l’entrejeu sont devenues chères, et plusieurs joueurs n’ont plus leur place. Ainsi, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina-Ebimbe et Ander Herrera sont déjà partis, Leandro Paredes et Idrissa Gueye devraient suivre.

Gueye de retour à Everton

Et concernant Idrissa Gueye, il va signer son retour en Premier League du côté d’Everton ! Si le dossier a traîné en longueur, le PSG et Everton sont enfin parvenus à trouver un accord ce mardi soir selon L’EQUIPE . Les derniers détails devraient même être réglés ce mercredi matin. Le Sénégalais devrait signer un contrat de deux années plus une en option, et rapporter au club de la capitale une somme estimée à 10M€. Mais la carrière d’Idrissa Gueye a bien failli prendre un autre tournant cet été…

Arsenal et Chelsea voulaient aussi Gueye !