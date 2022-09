Foot - Mercato - OM

OM : Gros mensonge de Longoria sur le départ de Sampaoli ?

Publié le 5 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En plein désaccord sur le mercato, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont donc décidé de mettre un terme à leur collaboration à l’OM au terme de la saison dernière. Le président du club phocéen a récemment annoncé qu’il avait d’ailleurs prévu ce départ depuis un bon moment, et pourtant…

Nommé sur le banc de l’OM en février 2021, le même jour que celui où Pablo Longoria a récupéré la présidence de Jacques-Henri Eyraud après avoir été dans un premier temps directeur sportif, Jorge Sampaoli a globalement réussi son passage au club. Au terme de la saison 2021-2022, l’entraîneur argentin a réussi à hisser l’OM à la seconde place du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Mais Sampaoli a ensuite présenté sa démission…

La fin de l’ère Sampaoli à l’OM

En effet, l’OM et Jorge Sampaoli ont officiellement mis un terme à leur collaboration le 1er juillet dernier, et le technicien argentin s’est ensuite expliqué sur les raisons de ce divorce qui ont un lien direct avec ses divergence avec Pablo Longoria au sujet du mercato : « Nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) », a expliqué Sampaoli dans la presse brésilienne.

« On voulait faire ce changement »

Interrogé vendredi 2 septembre en conférence de presse, Pablo Longoria a fait une révélation pour le moins inattendue en expliquant qu’il avait pour intention de se séparer de Sampaoli depuis déjà un bon moment : « Tous les coaches sont différents mais ils cherchent tous à mettre la pression pour avoir le meilleur résultat et la meilleure équipe possible. Pour dire la vérité, on voulait faire ce changement à la fin de cette saison, on en avait discuté avec Jorge. Son départ a accéléré ce changement de style de jeu, mais on avait anticipé. Il y avait un choix : de la continuité ou changer dès maintenant. On savait que ça poserait des problèmes avec certains joueurs plus adaptables mais on a mesuré les risques », a confié le président de l’OM. Et pourtant, sa version était sensiblement différentes quelques semaines auparavant…

Longoria avait un autre discours en mai