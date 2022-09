Foot - Mercato - PSG

PSG : Pisté par Luis Campos, il a songé à un transfert

Publié le 5 septembre 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG tout au long du mercato estival alors que Luis Campos voulait du renfort dans l’entrejeu, Seko Fofana a finalement prolongé jusqu’en 2025 avec le RC Lens. Mais le milieu de terrain ivoirien a pourtant songé à un départ…

Parmi les six nouvelles recrues bouclées par le PSG cet été, Luis Campos a recruté quatre nouveaux visages au milieu de terrain : Vitinha (22 ans, 40M€), Renato Sanches (25 ans, 15M€), Fabian Ruiz (26 ans, 25M€) et Carlos Soler (25 ans, 17M€). Un choix fort de la part du conseiller sportif du PSG, qui avait également d’autres profils dans le collimateur avec Christophe Galtier, et notamment en Ligue 1 comme Khephren Thuram (OGC Nice) ainsi que… Seko Fofana !

Fofana, prolongation surprise au RC Lens

Ce dernier, âgé de 27 ans, était d’ailleurs annoncé avec insistance sur le départ puisque le PSG donc, mais également l’OM ainsi que plusieurs écuries étrangères étaient annoncées sur ses traces tout au long du mercato. Et pour cause, Seko Fofana est le maitre à jouer du RC Lens et il semblait bien déterminé à franchir un nouveau cap dans sa carrière et à découvrir un autre challenge. Mais finalement, mercredi dernier, il a officialisé en direct de la pelouse de Felix-Bollaert sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le club nordiste, fermant ainsi la porte au PSG et à ses autres prétendants.

« Un départ m’a traversé l’esprit »

Interrogé dimanche au micro de Téléfoot, Seko Fofana a pourtant révélé qu’il avait été question d’un départ dans son esprit au cours du mercato estival : « Si j’ai pensé à quitter le RC Lens ? Bien sûr. Il y a eu beaucoup de sollicitations, des nuits courtes... Je suis content que ce mercato soit terminé, parce que c'était un enfer un peu. On t'annonce un peu partout, on parle à ta place. Voilà, tout ça m'a traversé l'esprit », assure l’international ivoirien. Le PSG peut donc s’en mordre les doigts.

Un événement pour sa prolongation