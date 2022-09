Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Approché par Campos, il explique son choix fort

Publié le 4 septembre 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait approché le RC Lens pour boucler le transfert de Seko Fofana. Toutefois, le club de la capitale n'est pas allé au bout de ce dossier, puisqu'il a finalement recruté Renato Sanches. Alors qu'il a finalement prolongé avec le RC Lens, Seko Fofana a expliqué son choix.

Pour satisfaire les demandes de Christophe Galtier, Luis Campos s'est activé cet été pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Et le conseiller football parisien a réussi à boucler trois arrivées à ce poste : Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. En plus de ces trois joueurs, Luis Campos avait identifié d'autres profils, et notamment celui de Seko Fofana. D'après les indiscrétions de Téléfoot (TF1), divulguées ce dimanche matin, le PSG était le club le plus intéressé par le milieu de terrain du RC Lens. D'ailleurs, le club de la capitale serait même passé à l'action pour mener à bien ce dossier. En effet, Luis Campos aurait approché à la fois les anciens représentants de Seko Fofana et la direction du RC Lens pour tenter de boucler le transfert du joueur. Mais alors que les Sang-et-Or auraient réclamé environ 40M€ pour leur milieu de terrain, le PSG a finalement fait le nécessaire pour recruter Renato Sanches.

«C'était un enfer un peu, on t'annonce un peu partout...»

Passé tout proche de quitter le RC Lens, Seko Fofana a reconnu qu'il avait été très sollicité cet été. Ce qui lui donné des envies d'ailleurs, même s'il est finalement resté chez les Sang-et-Or. « (Avez-vous songé à quitter le club le RC Lens pendant le mercato estival ?) Bien sûr. Il y a eu beaucoup de sollicitations, des nuits courtes... Je suis content que ce mercato soit terminé, parce que c'était un enfer un peu. On t'annonce un peu partout, on parle à ta place. Voilà, tout ça m'a traversé l'esprit » , a confié Seko Fofana lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin.

«J'ai des partenaires qui ont insisté sur le fait que je reste»

Alors qu'il défend toujours les couleurs du RC Lens, Seko Fofana a finalement prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2025. Une décision qu'il a justifiée dans la foulée. « Il y a une harmonie avec les joueurs, une sorte de cohésion, comme une sensation que vous n'allez pas partir, que c'est impossible », a lancé Seko Fofana, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne voyais pas pourquoi j'allais partir ailleurs»