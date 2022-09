Foot - Mercato - PSG

PSG : Comme l’OM, Campos a tenté un gros coup sur le mercato

Publié le 3 septembre 2022 à 21h10 par Pierrick Levallet

Au milieu de terrain, le PSG s’est considérablement renforcé avec les arrivées de Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Néanmoins, Luis Campos avait l’intention de boucler différents dossiers avant la fin du mercato, notamment en défense et en attaque. Mais le conseiller sportif parisien aurait également tenté un autre coup pour l’entrejeu de Christophe Galtier.

Lors de ce mercato estival, le milieu de terrain du PSG était l’un des gros chantiers de Luis Campos. Le conseiller sportif parisien s’est montré très actif sur le marché dans ce secteur puisqu’il a bouclé les arrivées de Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais alors qu’il cherchait également à recruter un défenseur central et un attaquant, Luis Campos aurait essayé d’attirer un autre milieu de terrain dans la capitale.

Le PSG a essayé de recruter Ndombele

Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport , le PSG aurait bien tenté sa chance avec Tanguy Ndombele. Néanmoins, le club de la capitale s’est fait devancer par le Napoli et le milieu de terrain de 25 ans a finalement échappé au club de la capitale. Luis Campos s’est alors tourné vers Fabian Ruiz, puis Carlos Soler pour apporter du renfort à Christophe Galtier dans l’entrejeu.

L’OM avait aussi tenté sa chance