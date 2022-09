Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a encore une dette avec Ander Herrera

Publié le 3 septembre 2022 à 17h45 par La rédaction

Alors que le PSG vient de se séparer d'Ander Herrera, prêté à l'Athletic Bilbao, la direction parisienne lui doit quelques millions d'euros. Un temps évoqué, la résiliation de contrat n'a pas eu lieu car le PSG a préféré le prêter avec option d'achat. Néanmoins, son histoire parisienne ne semble pas terminée car les Franciliens ont une dette envers le joueur...

Arrivé libre en 2019 en provenance de Manchester United, le milieu de terrain espagnol n'aura jamais été un titulaire indiscutable à Paris. L'arrivée de Christophe Galtier l'a condamné et il a plié bagages pour retourner à l'Athletic Bilbao huit ans après. Cependant, son destin reste lié avec le PSG car le club lui doit de l'argent.

La dette du PSG envers Herrera

Alors que la direction parisienne a accepté de laisser filer son milieu de terrain en prêt avec option d'achat du côté de Bilbao, un détail n'a toujours pas été réglé. L'Equipe révèle que le PSG n'a pas pu trouver d'accord pour la prime à la signature monnayée au moment de son arrivée en 2019. De ce fait, une ardoise de plusieurs millions d'euros resterait toujours en suspens...

Herrera de retour à Bilbao