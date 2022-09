Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tout juste parti, Aouchiche fait ses adieux

Publié le 3 septembre 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du mercato estival, Adil Aouchiche a quitté l'ASSE et s'est engagé en faveur du FC Lorient. Sur les réseaux sociaux, le milieu offensif formé au PSG a tenu à faire ses adieux aux Verts de Laurent Batlles. Et il n'a pas manqué de remercier toutes les personnes côtoyées à Saint-Etienne.

Malgré la descente de l'ASSE en Ligue 2, Adil Aouchiche va évoluer en Ligue 1 cette saison. En effet, le milieu offensif de 20 ans s'est engagé en faveur du FC Lorient dans les derniers instants du mercato estival. Alors qu'il n'aura pas l'occasion de faire ses adieux aux Verts à Geoffroy-Guichard, Adil Aouchiche a tenu à le faire sur les réseaux sociaux.

Mercato - PSG : Campos, Henrique... Cette révélation ahurissante sur le transfert de Soler https://t.co/pI5MU7cknf pic.twitter.com/yqkFRLQG8s — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

«Merci à Sainté de m’avoir fait grandir»

« Un petit message pour remercier le club, les salariés, le staff, les joueurs et les supporters de l’AS Saint-Étienne. Merci à Sainté de m’avoir fait grandir et de m’avoir permis de prendre une grande expérience durant ces deux saisons », a écrit Adil Aouchiche sur son compte Instagram , avant d'en remettre une couche.

View this post on Instagram A post shared by Adil Aouchiche (@a.aouchiche)

«Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite»