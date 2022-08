Foot - Mercato - ASSE

Poussé au départ, Aouchiche envoie un énorme message sur son avenir

Publié le 8 août 2022 à 21h00 par Quentin Guiton

L’ASSE veut alléger sa masse salariale et doit donc vendre de gros éléments cet été. Et après la vente de Denis Bouanga, celle d’Adil Aouchiche est notamment espérée. Mais le meneur de jeu de 20 ans a tenu à affirmer qu’il était toujours impliqué à 100% avec l’ASSE.

Après deux matchs nuls, l’ASSE occupe déjà la dernière place du classement de Ligue 2. Mais les Verts ont un autre problème majeur : ils doivent à tout prix alléger la masse salariale du club.

Transferts - ASSE : Batlles fait une grande demande à Perrin pour le mercato https://t.co/N0TbSfrYZh pic.twitter.com/xk5ypHzWCQ — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Adil Aouchiche poussé vers la sortie

Dans cet optique, l’ASSE veut vendre les éléments qui pourraient lui rapporter le plus. Ainsi, malgré les ventes de Lucas Gourna-Douath et de Denis Bouanga qui ont permis de récolter 20M€, le club stéphanois doit encore dégraisser son effectif. Ainsi, d’après Le Progrès , l’ASSE voudrait se séparer de trois joueurs dans les prochains jours : Adil Aouchiche, Harold Moukoudi et Charles Abi.

Aouchiche affirme son implication