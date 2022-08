Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau crack de Galtier sur le départ ?

Publié le 8 août 2022 à 20h10 par Hugo Chirossel

Prêté à Eupen, en Belgique, l’hiver dernier, Teddy Alloh pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. L’AC Ajaccio aurait contacté le PSG afin de boucler le transfert du jeune latéral gauche de 20 ans, qui est en fin de contrat en juin 2023. En parallèle, le Genoa serait également venu aux renseignements pour Teddy Alloh.

Le Paris Saint-Germain continue son mercato. Après l’arrivée de Renato Sanches, le PSG serait proche de recruter Fabian Ruiz, en provenance de Naples. Les Parisiens seraient d’ores et déjà d’accord avec le joueur, et il ne manquerait plus qu’à s’entendre avec son club.

Mercato - PSG : L'incroyable aveu du Barça sur Lionel Messi https://t.co/JAZLtH9hjf pic.twitter.com/TEzzywhV3j — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Teddy Alloh sur le départ ?

Dans le même temps, Luis Campos chercherait également à se séparer de certains éléments. Parmi eux, on retrouve notamment des jeunes joueurs à la recherche de temps de jeu. Xavi Simons a fait ses valises afin de rejoindre le PSV Eindhoven il y a maintenant plusieurs semaines et Teddy Alloh pourrait en faire de même.

Ajaccio et le Genoa intéressés par le crack du PSG ?