PSG : Voilà ce que le Qatar a vraiment touché avec ses ventes

Publié le 3 septembre 2022 à 12h30 par La rédaction

Cet été, le PSG a officialisé 16 départs dans son groupe professionnel. Malgré cela, certains sont partis libres, d'autres en prêts et quelques uns ont été vendu définitivement. Le Qatar n'a pas récupéré les sommes escomptées car Antero Henrique a fait de grosses concessions pour simplement libérer de la masse salariale.

Le PSG était attendu au tournant durant ce mercato. Après avoir prolongé le contrat de Kylian Mbappé, Luis Campos et Antero Henrique avaient été recruté afin de donner un nouveau visage à la direction sportive. La mission de Campos concernait les arrivées tandis qu'Henrique devait régler le problème des départs. Un problème dur à résoudre car les joueurs indésirables perçoivent un trop gros salaire au PSG. Certains clubs se sont donc retirés des négociations. Or, quelques joueurs ont été vendu, mais le PSG est bien loin des millions attendus en tout début de mercato...

59M€ récupérés

Le PSG n'a vendu que six joueurs durant ce mercato. Arnaud Kalimuendo a rejoint le Stade Rennais pour 20M€ + 3M€ de bonus, meilleure vente du club de la capitale cet été. Thilo Kehrer a lui rejoint West Ham pour la somme de 12M€ + 4M€ de bonus. Thierno Baldé a rejoint l'ESTAC (3M€ + 1M€) alors qu'Idrissa Gueye est retourné du côté d'Everton (2M€). Les options d'achats d'Alphonse Areola (9M€ + 3M€) et de Marcin Bulka (2M€) ont été levé par West Ham et l'OGC Nice. Des sommes dérisoires acceptées par Antero Henrique qui a privilégié les prêts pour les plus gros salaires du club.

Huit joueurs prêtés !

Face à l'incapacité des clubs d'assumer le montant de l'opération ainsi que les salaires, le PSG a du accepter de prêter certains joueurs. On retrouve Layvin Kurzawa (Fulham), Leandro Paredes (Juventus), Abdou Diallo (Leipzig), Julian Draxler (Benfica), Georginio Wijnaldum (AS Roma), Colin Dagba (Strasbourg), Édouard Michut (Sunderland) et enfin Junior Dina Ebimbe (Francfort). Là plupart du temps, le PSG prend en charge une bonne partie de leur salaire. De plus, ces joueurs pourraient revenir à l'issue de la saison si leur club ne lève pas l'option d'achat. Le PSG devra certainement recommencer la même mission l'été prochain...

Des départs libres

Pour faciliter les choses, Antero Henrique a également sorti le chéquier. Ander Herrera a résilié son contrat avec le PSG afin de s'engager avec l'Athletic Bilbao. Angel Di Maria n'a pas prolongé son contrat et a signé en faveur de la Juventus, ce qui a permis au PSG de se délecter d'un gros salaire. La pépite Xavi Simons n'a pas été retenu non plus. Les dossiers Keylor Navas et Mauro Icardi ne sont toujours pas réglés et le PSG a été sanctionné par l'UEFA pour manquement au respect du fair-play financier. Une amende de 10M€ devra être payée. Bilan d'un mercato plus que mitigé pour Paris.