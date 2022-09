Foot - Mercato - PSG

PSG : Visé par Galtier et Campos, Antero Henrique contre-attaque

Publié le 3 septembre 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, Antero Henrique avait pour mission d'aider Luis Campos a dégraisser l'effectif du PSG. Alors que l'ex-directeur sportif parisien aurait promis de vendre pour 150M€, Luis Campos et Christophe Galtier lui reprocheraient de ne pas avoir tenu parole. De son côté, Antero Henrique estimerait pouvoir atteindre ce chiffre avec les options d'achat, bonus et pourcentages à la revente.

Arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos a été épaulé par Antero Henrique pour l'opération dégraissage parisienne. Et grâce à son ancien directeur sportif, le club de la capitale a réussi à se débarrasser de la quasi-totalité de ses indésirables. Toutefois, Antero Henrique n'est parvenu à finaliser que très peu de ventes. Ce qui agacerait Luis Campos et Christophe Galtier.

Antero Henrique, ciblés par les critiques à cause du mercato ?

Selon les informations de L'Equipe , Christophe Galtier et Luis Campos ne sont pas vraiment satisfaits de leur recrutement et pointent Antero Henrique du doigt. En effet, le conseiller football du PSG reprocherait à son compatriote portugais de ne pas avoir tenu sa promesse concernant le grand ménage du club. Comme indiqué par plusieurs sources proches du PSG, Antero Henrique aurait instauré une règle simple pour rester dans les clous du fair-play financier lors du dernier mercato estival : vendre pour ensuite réinvestir sur les achats. Et l'ex-directeur sportif du PSG se serait fixé l'objectif de récolter environ 150M€ grâce aux départs.

Antero Henrique estime pouvoir tenir sa promesse à 150M€