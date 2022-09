Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier, Campos... La tension monte avec Antero Henrique

Publié le 3 septembre 2022 à 09h30 par Amadou Diawara

De retour au PSG pour aider Luis Campos a dégraisser l'effectif de Christophe Galtier, Antero Henrique a échoué dans sa mission. Si l'ancien directeur sportif du PSG a bouclé de nombreux départs, peu d'entre eux ont été sous la forme d'un transfert. Et alors qu'il existerait des tensions avec Luis Campos, Antero Henrique risquerait de perdre son poste au PSG et au Qatar.

Pour lancer sa révolution, le PSG a fait appel à Christophe Galtier et Luis Campos, qui ont remplacé à la fois Mauricio Pochettino et Leonardo. Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se tourner une nouvelle fois vers Antero Henrique, et ce, pour qu'il aide son nouveau conseiller football à dégraisser l'effectif du club parisien. Toutefois, l'ex-directeur sportif du PSG n'a pas réussi à mener à bien sa mission.

Transferts - PSG : Incroyable révélation sur le mercato de Keylor Navas https://t.co/ef2wo0MNTw pic.twitter.com/sUW10hHvK9 — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Des tensions entre Antero Henrique et Luis Campos au PSG ?

Lors de ce mercato estival, Luis Campos et Antero Henrique ont réussi à se débarrasser d'un grand nombre de joueurs jugés indésirables. Toutefois, la grande majorité de ces transactions ont été réalisées sous la forme d'un prêt, et non d'un transfert. Ainsi, le PSG verra plusieurs joueurs dont il ne veut plus revenir à la fin de la saison. Une situation qui agacerait à Paris, et c'est Antero Henrique qui devrait payer les pots cassés.

Galtier se prononce sur la relation entre Henrique et Campos

Selon les informations de Calciomercato.it , Antero Henrique serait pointé du doigt par les hautes sphères du PSG après l'échec pour l'opération grand ménage. En effet, Nasser Al-Khelaïfi pourrait se séparer une nouvelle fois du Portugais. D'autant qu'il existerait des tensions avec Luis Campos.

Antero Henrique remercié à Paris et au Qatar ?