PSG : Antero Henrique avait fait une folle promesse à 150M€

Publié le 2 septembre 2022 à 21h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'un des objectifs prioritaires du PSG était de vendre. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont quitté le club de la capitale, mais d'un point de vue économique, les objectifs n'ont pas été atteints. Et pour cause, Antero Henrique aurait promis en début de mercato de vendre pour près de 150M€ !

Le mercato du PSG était très attendu. Et pour cause, Leonardo avait été démis de ses fonctions, remplacé par Luis Campos qui a récupéré le poste de conseiller football. Mais surtout, Antero Henrique a fait son grand retour en coulisses après un passage mitigé entre 2017 et 2019 dans le rôle de directeur sportif. Mais le Qatar comptait sur lui pour l'objectif principal de l'été à savoir vendre.

Antero Henrique avait prévu de vendre pour 150M€

Et selon les informations du Parisien , le plan était clair : vendre pour 150M€. Une somme qui aurait été réinvestie sur le mercato en plus de l'enveloppe initiale de 80M€. Le PSG espérait donc avoir quasiment 230M€ pour se renforcer. Mais l'objectif fixé n'a pas été atteint puisque si de nombreux joueurs sont partis, la plupart l'ont fait sous la forme de prêt.

Finalement, le PSG a récupéré environ 50M€

Ainsi, cinq départs se sont concrétisés sous la forme d'un transfert à savoir Alphonse Areola, Marcin Bulka, Arnaud Kalimuendo, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer. Cela représente environ 50M€, soit le tiers de la somme fixée initiale. Mais alors que Luis Campos et Christophe Galtier seraient ainsi déçus, Antero Henrique se défend en expliquant qu'avec les nombreuses options d'achat négociées, le PSG pourrait récupérer plus de 150M€ au total en fin de la saison.