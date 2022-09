Foot - Mercato - PSG

PSG : Incroyable révélation sur le mercato de Keylor Navas

Publié le 3 septembre 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 3 septembre 2022 à 08h19

Longtemps annoncé sur le départ qu’il lui a été signifié qu’il ne serait que doublure cette saison au PSG, Keylor Navas est passé tout proche d’un transfert à Naples. Mais l’opération aurait finalement raté à cause d’Antero Henrique et d’un différend financier… de 500 000€. Explications.

Jeudi soir, dans les derniers instants du mercato, Keylor Navas (35 ans) faisait une annonce retentissante via Instagram en indiquant qu’il restait finalement au PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », a indiqué Keylor Navas, qui sera pourtant condamné à évoluer dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma cette saison au PSG.

Navas a raté Naples pour 500 000€…

L’EQUIPE fait une nouvelle révélation pour le moins troublante sur les coulisses du transfert avorté de Keylor Navas à Naples, avec qui le gardien costaricien était pourtant en négociations avancées. Selon le quotidien sportif, un accord avait même été trouvé, mais le deal a capoté dans la dernière ligne droite pour une raison assez improbable : Naples offrait des conditions financières inférieures à 1,5M€ par rapport au PSG, hors Navas s’était fixé une limite d’1M€ et souhaitait donc que le club parisien prenne à sa charge la différence de 500 000€. Mais Antero Henrique aurait refusé, faisant capoter son transfert…

