Après son transfert avorté, un avenir relancé pour Navas ?

Publié le 2 septembre 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ du PSG depuis de longues semaines, Keylor Navas n’a finalement pas rejoint Naples puisqu’il n’est pas tombé d’accord avec le club de la capitale. L’international costaricain a annoncé qu’il restait au PSG, là où Christophe Galtier devrait lui offrir du temps de jeu comme expliqué en conférence de presse. Suffisant pour remettre en question son avenir ?

Au moment où Christophe Galtier a posé ses valises au PSG, Keylor Navas a vite compris ce qui l’attendait : une hiérarchie des gardiens. L’an dernier, même si Gianluigi Donnarumma a joué les matchs les plus importants, notamment en Ligue des Champions, le Costaricain a eu du temps de jeu. Mais avec Galtier, la donne n’est plus la même. « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs. Il a été bon, il travaille bien, très bien même. J'ai été très clair avec lui en début de saison. Je ne souhaite pas de rotation. Je préfère fonctionner avec un numéro un et numéro 2, avoir une hiérarchie dès le début de saison. Il sait ce que j'attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu'au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration mais pour un club comme le PSG, il est très important d'avoir deux très bons gardiens », expliquait le technicien français dès ses débuts avec le PSG.

Départ avorté à Naples

Keylor Navas l’a compris et avait décidé de quitter le PSG. Pendant de longues semaines, son nom a été associé à Naples. Le deal était simple : l’ancien gardien du Real Madrid devait résilier son contrat avec le PSG avant de s’engager avec le club italien. Cependant, en plus d’une résiliation, Navas demandait une indemnité. C’est à cet instant que les négociations avec Paris ont coincé, à tel point qu’elles n’ont jamais abouti. Résultat, une fois le mercato terminé, Keylor Navas est toujours un joueur du PSG.

Navas a annoncé qu’il restait au PSG

Quelques heures avant la clôture du marché des transferts, Keylor Navas savait qu’il resterait au PSG. « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris », a lâché le gardien de 35 ans sur son compte Instagram .

« Je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de me dire que Keylor doit jouer quelques matchs »