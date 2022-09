Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier se lâche sur les coulisses du mercato

Longtemps en quête d’un gros renfort au poste de défenseur central, le PSG a fait le forcing tout au long du mercato pour faire signer Milan Skriniar de l’Inter Milan. En vain. Christophe Galtier s’est confié sans détour à ce sujet et revient sur la longue période de marché des transferts.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG espérait pouvoir recruter un défenseur central supplémentaire cet été étant donné que Christophe Galtier décide d’évoluer en 3-4-1-2, et d’autant qu’Abdou Diallo (RB Leipzig) et Thilo Kehrer (West Ham) sont partis. Finalement, hormis Nordi Mukiele qui est capable d’évoluer piston mais également axial droit, aucun autre défenseur n’est arrivé au PSG au cours du mercato estival.

Skriniar, l’éternel regret du PSG

Luis Campos a pourtant fait le forcing pendant plusieurs semaines afin de faire venir Milan Skriniar (27 ans) qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’Inter Milan, mais le club italien avait fixé le prix de départ beaucoup trop haut pour son défenseur slovaque (80M€). Et les différentes offres formulées par le PSG n’ont donc pas suffi à convaincre l’Inter de laisser partir Skriniar.

« Il faut tourner la page »

Interrogé ce jeudi avant le déplacement du PSG à Nantes, Christophe Galtier a dressé son bilan du mercato estival, tout d’abord au micro de PSG TV : « L e plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte ». Il a ensuite enchainé quelques minutes plus tard, en conférence de presse : « Au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page », a indiqué Galtier.

