Mercato : Campos prépare déjà un énorme coup à 0€ pour cet hiver

Publié le 2 septembre 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Après un mercato estival très animé, au Paris Saint-Germain on semble déjà penser au mois de janvier avec le chantier de le défense qui devra obligatoirement être réglé. C’est notamment les cas avec Milan Skriniar qui est le gros échec du recrutement de Luis Campos, puisqu’après des négociations interminables avec l’Inter il n’a jamais débarqué au PSG. Pourtant, ça ne serait que partie remise…

On ne parle que de lui en ce lendemain de fin de mercato estival. Grande priorité du PSG tout au long de l’été, Milan Skriniar est resté à l’Inter et laisse donc Christophe Galtier avec un gros problème de profondeur d’effectif pour sa défense à trois. Derrière les titulaires que sont Marquinhos, Presnel Kimpembe est Sergio Ramos, les options de remplacement sont très réduites et l’enchainement des rencontres va pousser le coach du PSG à trouver d’autres solutions.

Campos veut retenter sa chance pour Skriniar en janvier

Les prochains six mois pourraient donc être compliqués, mais au PSG on semble déjà avoir planifié un nouveau coup pour le mercato hivernal. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport annonce que Luis Campos souhaiterait clairement revenir à la charge pour Milan Skriniar, dont le contrat se termine en juin prochain et qui pourra donc discuter librement avec d’autres clubs à partir du 1er janvier prochain.

