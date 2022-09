Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier sort du silence après la fin du mercato

Publié le 2 septembre 2022 à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 septembre 2022 à 13h18

Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes jeudi soir, Christophe Galtier a livré sa toute première réaction à ce sujet. Et l’entraîneur du PSG, qui attendait au moins un renfort supplémentaire en défense avec Milan Skriniar qui n’est jamais arrivé, n’a pas vraiment semblé emballé.

Le PSG n’a pas atteint son objectif de fin de mercato estival qui consistait à déloger Milan Skriniar (27 ans) de l’Inter Milan, et le renfort en défense centrale tant attendu par Christophe Galtier n’est donc jamais arrivé au Parc des Princes. Un coup dur pour le PSG, et qui semble avoir suscité de grandes frustrations en interne.

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur le feuilleton Skriniar https://t.co/rpe5Cvgxv5 pic.twitter.com/ZaNp2HhPK6 — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

« On s’adapte »

Interrogé au micro de PSG TV ce jeudi au sujet de la fin du mercato, Christophe Galtier a livré son ressenti et a semblé plutôt frustré sans pour autant se lâcher : « Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Icardi et Rafinha toujours partants

Par ailleurs, dans le sens des départs, Mauro Icardi et Rafinha sont toujours annoncés vers la sortie, et la Turquie est notamment un point de chute crédible pour les deux indésirables du PSG puisque le mercato est y toujours ouvert.