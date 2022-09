Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du départ raté de Keylor Navas

Publié le 2 septembre 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Passé numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma après une saison où l’alternance avait parfaitement été respectée, Keylor Navas était l’un des joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain au cours du mercato estival. Une piste s’est dégagée avec le Napoli en Série A, mais finalement tout a capoté lors des derniers jours du mercato… et le Costaricien y serait pour quelque chose.

Voilà plus de dix ans que le PSG court derrière une Ligue des Champions et s’en retrouve désormais trois… sur le banc ! On parle bien sur de Keylor Navas, gardien de grande expérience qui a fait les beaux jours du Real Madrid et qui a souvent sauvé le club parisien dans la plus prestigieuse compétition européenne. Tout a pourtant basculé à l’été 2021, puisque Leonardo a décidé de lui mettre un sacré client dans les pattes avec Gianluigi Donnarumma, qui sortait à ce moment-là d’un Euro plus que réussi avec l’Italie. Une sorte de déjà vu pour Navas, qui avait dû quitter le Real Madrid suite à la concurrence directe avec Thibaut Courtois et qui a bien failli récidiver cet été en quittant le PSG, pour trouver un club capable de lui offrir un poste de titulaire indiscutable.

Le Napoli avait tout prévu pour Navas

Rapidement, un club s’est présenté avec le Napoli, qui avait décidé au début du mercato de révolutionner son poste de gardien en se séparant de David Ospina et en cherchant de faire de même avec Alex Meret. Sky Sport Italia assure que tout a très bien commencé, puisque Keylor Navas a séduit l’entraineur Luciano Spalletti et le président Aurelio De Laurentiis, qui cherchaient justement un joueur d’expérience pour peut-être viser quelque chose de concret cette saison. Un accord a même été trouvé sur un contrat de deux ans, avec le Costaricien qui aurait donc pu poursuivre encore sa carrière au plus haut niveau européen.

Des négociations interminables entre Navas et le PSG

Tout a pourtant basculé à cause d’un désaccord avec le PSG. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les conditions du deal étaient simples : Keylor Navas se libérait du contrat qui le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2024 et signerait donc un autre contrat de deux ans avec le Napoli, avec les différentes primes et commissions qui accompagnent ce genre d’opérations. Or, avant de partir le gardien de 35 ans aurait demandé une indemnité relativement importante au PSG, qui s’est engagé de son côté dans une politique beaucoup moins dépensière depuis le changement de direction. Les négociations ont trainé en longueur et finalement aucun accord n’a été trouvé, faisant capoter l’affaire.

Un prêt de dernière minute refusé ?