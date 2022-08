Foot - PSG

La confidence de Donnarumma sur le choix de Galtier

Publié le 28 août 2022 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 28 août 2022 à 21h49

Désormais numéro un dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Christophe Galtier, Gianluigi Donnaruma réalise un début de saison parfait avec le PSG. Alors que le club de la capitale reçoit l’AS Monaco ce dimanche soir, le gardien italien s’est exprimé avant la rencontre sur la façon où il a appris qu’il allait être numéro 1.

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l’AS Monaco dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Gianluigi Donnarumma a début" cette rencontre et le gardien s’est notamment exprimé au micro de Prime Video Sport sur la façon où il a appris le fait qu’il allait être le gardien numéro un cette saison.

« Dès le début de la saison, il a été clair avec nous »

Pour Prime Video Sport , Gianluigi Donnaruma s’est exprimé sur la façon dont Christophe Galtier a expliqué sa décision à lui-même et à Keylor Navas au moment de leur annoncer la nouvelle. « Comment Galtier m’a annoncé que je serai numéro un ? Dès le début de la saison, il a été clair avec nous. C’est ainsi, il est direct. Il sait ce qu’il veut de son équipe. »

« Nous sommes très contents et nous le suivons bien »