PSG : Ils pourraient avoir un coup à jouer pour l’Équipe de France

Publié le 28 août 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet

Pour la quatrième journée de Ligue 1, le PSG recevra l’AS Monaco au Parc des Princes ce dimanche. En tribunes, Guy Stéphan s’occupera de superviser les potentiels internationaux tricolores en marge du prochain rassemblement de l’Équipe de France. Et certains joueurs pourraient possiblement avoir un coup à jouer pour impressionner l’adjoint de Didier Deschamps.

Ce dimanche, le PSG recevra l’AS Monaco pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Alors que le prochain rassemblement de l’Équipe de France aura lieu dans moins d’un mois, Didier Deschamps commence déjà à préparer sa liste. Le sélectionneur des Bleus n’a alors pas hésité à envoyer Guy Stéphan en Allemagne pour suivre le match du Bayern Munich, puis en Angleterre pour regarder attentivement la rencontre de Manchester United. Après avoir supervisé Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Raphaël Varane et Anthony Martial, l’adjoint de Didier Deschamps fera une escale à Paris.

Equipe de France : Deschamps se fait clairement interpeller en Ligue 1 https://t.co/7vxe9BeVYI pic.twitter.com/0tcKTrVyvZ — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Guy Stéphan présent au Parc des Princes ce dimanche

Comme le rapporte Le Parisien , Guy Stéphan sera dans les tribunes du Parc des Princes ce dimanche soir pour superviser quelques joueurs lors de la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco. Si l’on pense à Kylian Mbappé ou encore Presnel Kimpembe côté parisien, d’autres pourraient également avoir un coup à jouer.

Mukiele et Ekitike ont déjà évoqué l’Équipe de France