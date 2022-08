Foot - PSG

PSG : Galtier a déjà fait oublier Zidane en moins d’un mois !

Publié le 27 août 2022 à 20h30 par La rédaction

Arrivé au PSG après une expérience d’un an à l’OGC Nice et un titre de Champions de France avec le LOSC il y a deux ans, Christophe Galtier semble déjà faire l’unanimité dans le club de la capitale. En effet, le coach parisien réalise un très gros début de saison, avec de très gros résultats sur la scène nationale. Au point d’en faire oublier un certain Zinedine Zidane…

Les supporters du PSG voulaient, Zinedine Zidane, il ont eu Christophe Galtier. Après une saison à l’OGC Nice, et un titre de Champion de France avec le LOSC, il a débarqué au sein du Paris Saint-Germain, avec beaucoup d’ambition. Sous sa houlette, le PSG a réalisé un début de saison canon, marquant 17 buts en 3 rencontres de Ligue 1. Et Christophe Galtier semble déjà faire l’unanimité…

Christophe Galtier, l’homme qu’il fallait ?

Ainsi, d’après une étude réalisée par Odoxa , Christophe Galtier a été élu « bon entraîneur » par 90% des amateurs de football. D’après eux, le PSG avait besoin d’un entraîneur comme lui : en effet, il permet à Paris de produire du beau jeu (selon 89% des amateurs de football), gérer les égos des stars du club comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar (75%) ou encore mener le nouveau projet d’un PSG jugé moins « bling-bling » (76%)/ Une étude qui montre bien que la direction parisienne ne semble pas, en tous cas sur ce début de saison, s’être trompée dans le recrutement de l’ancien du LOSC…

Le PSG capable de gagner la Ligue des Champions ?

Par ailleurs, les amateurs de football, et plus globalement les Français, sont désormais optimistes concernant les ambitions du PSG. En effet, Christophe Galtier semble avoir convaincu les Français (51%) et les amateurs de football (66%) de la capacité du Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des Champions cette saison. Un objectif colossal, que beaucoup de supporters attendaient… Mais peut-être pas via le recrutement de Christophe Galtier. En effet, pendant un temps, l’avenir de Zinédine Zidane semblait intimement lié à Paris, mais le club aurait finalement décidé de se tourner vers Christophe Galtier. Un choix qui s’avère pour le moment payant de la part de la direction…

Le PSG, moins populaire ?

Cependant, le début de saison du PSG aurait fait une victime : sa popularité. En effet, 42% des Français auraient une bonne opinion sur le PSG, et 59% des amateurs de football également. Un recul de 3 points pour chaque population, et ce malgré le début de saison canon des hommes de Christophe Galtier. Cependant, pour la population française, la réussite du PSG au cours de cette saison devrait dépendre de la solidité affichée par le collectif parisien. De quoi mettre encore un peu plus la pression sur les parisiens, à l’aube d’une saison ô combien importante après la prolongation de Kylian Mbappé pour affirmer son statut de grand d’Europe…