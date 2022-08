Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier lâche un indice dans deux dossiers brûlants

Publié le 27 août 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

Christophe Galtier n'a pas manqué d'afficher sa volonté de voir plusieurs joueurs quitter le PSG d'ici la fin du mercato. Dans cette optique, les deux dossiers les plus chauds semblent concernent Keylor Navas et Leandro Paredes qui pourraient filer en Serie A. Et pourtant, ils sont tous les deux présents dans le groupe pour la réception de l'AS Monaco dimanche soir.

Ce n'est pas un secret, le PSG espère dégraisser son effectif assez rapidement. Il faut dire que plusieurs indésirable sont présents dans le loft à l'image d'Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler et Mauro Icardi. Néanmoins, les départs qui semblent les plus chauds mènent à des joueurs qui ne sont pas présents dans le loft mis en place par Luis Campos.

Paredes et Navas retenus pour affronter Monaco

En effet, l'accord avec la Juventus pour le prêt avec option d'achat de Leandro Paredes semble imminent tout comme le départ de Keylor Navas qui devrait garder les buts de Naples cette saison. Néanmoins, rien ne serait imminent puisque Christophe Galtier a convoqué ses deux joueurs à l'occasion de la réception de l'AS Monaco dimanche soir. Par conséquent, rien ne devrait être bouclé ce week-end.

Zaïre-Emery de retour !

Aucune surprise dans le reste du groupe, toujours privé des membres du loft, mais également de Vitinha, suspendu pour le choc contre Monaco. Dans le onze de départ, Renato Sanches devrait remplacer son compatriote, mais au sein du groupe, c'est Warren Zaïre-Emery qui compense l'absence de Vitinha.