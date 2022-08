Foot - Mercato - PSG

PSG : Christophe Galtier programme trois transferts

Publié le 27 août 2022 à 09h00 par Bernard Colas

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG n’a pas fini ses emplettes. Christophe Galtier attend encore trois arrivées et n’a pas caché son impatience ce vendredi, mais pour parvenir à ses fins, le club de la capitale doit se montrer actif dans le sens des départs…

En sonnant la fin du « bling-bling » à Paris, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une petite révolution au PSG, qui s’est concrétisée par les nominations de Luis Campos et Christophe Galtier. Pour autant, le club de la capitale n’a pas chômé sur le marché en multipliant les pistes, lui permettant de boucler quatre renforts : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches. L’effectif du Paris Saint-Germain connaît ainsi quelques changements, sans grand bouleversement à l’approche de la fin du mercato estival, mais Christophe Galtier n’a pas dit son dernier mot.

« Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre »

Le PSG compte en effet se montrer actif dans les prochains jours. Depuis son arrivée à la tête du club, Christophe Galtier n’a pas caché sa volonté d’injecter du sang neuf dans un effectif qu’il souhaite également alléger. Et ce vendredi, le technicien tricolore en a rajouté une couche à l’occasion de la conférence de presse programmée en vue de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche. « Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger , a lancé Galtier. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre, et on verra comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, est-ce que ça sera fait ou pas ? Je ne le sais pas. »

Galtier veut trois renforts, et vite

Ce samedi, L’Équipe réaffirme que Christophe Galtier attend précisément trois jours avant la fin du mois, à savoir un défenseur central, un milieu et un attaquant. De quoi mettre la pression sur les épaules de Luis Campos et Antero Henrique, d’autant que l’entraîneur du PSG veut rapidement parvenir à ses fins. « Évidemment, plus tard ça arrive, plus c’est difficile à intégrer , a reconnu Christophe Galtier. Mais généralement, les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain sont des joueurs de très haut-niveau, qui ont aussi cette capacité à pouvoir s’intégrer rapidement. Mais évidemment que plus tôt les joueurs arrivent, mieux c’est, mais c’est encore l’incertitude et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On n’est pas le seul grand club à se retrouver dans cette situation, il faut s’adapter et faire en sorte d’avoir le meilleur effectif possible pour être performant sur toutes les compétitions. »

Fabian Ruiz espéré, Milan Skriniar ne viendra pas. Quid de l’attaquant ?