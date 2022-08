Foot - Mercato - PSG

PSG : Une déclaration fracassante sur le transfert de Keylor Navas

Publié le 31 août 2022 à 22h30 par La rédaction

Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens au sein du PSG, Keylor Navas aurait demandé, il y a quelques semaines, à quitter le club, afin de trouver du temps de jeu. Naples se serait montré très intéressé, et des discussions auraient été en cours. Cependant, une déclaration fracassante est venue jeter un coup de froid dans ce dossier…

Keylor Navas n’est plus le numéro 1 au PSG. Depuis le début de la saison, Christophe Galtier a pris cette grande décision : pour garder les buts du Paris Saint-Germain, ce sera Gianluigi Donnarumma qui sera privilégié en tant que titulaire. Une décision qui n’aurait pas plu à Keylor Navas, qui aurait ainsi demandé à partir. Et le Napoli, qui se serait montré très intéressé dans ce dossier, ne le serait plus tellement…

« Nous avons déjà deux gardiens de haut niveau »

Ainsi, dans des propos tenus sur DAZN , le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, a jeté un coup de froid dans le dossier Keylor Navas. « On peut toujours s’améliorer par le travail, le marché n’est qu’une partie. Nous avons déjà deux gardiens de haut niveau, il reste un jour avant la fin du marché et nous resterons à 99% comme ça » . De quoi jeter un nouveau coup de froid dans le transfert de l’international costaricien du PSG…

Mercato - PSG : Campos a tenté une manœuvre osée pour ce transfert https://t.co/NzxwolhFvz pic.twitter.com/C90IESnbEr — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

« Pour le rôle de gardien, nous sommes bien »

Les déclarations du directeur sportif du Napoli sont cependant raccord avec celles de l’entraîneur, Luciano Spalletti. En conférence de presse, quelques jours plus tôt, le coach italien avait déjà calmé le jeu concernant une potentielle arrivée de Keylor Navas en provenance du PSG. « Meret a joué deux grands matches, surtout le dernier, et pour le rôle de gardien nous sommes bien. Aussi parce que nous avons Sirigu, un excellent second ».

Keylor Navas toujours pas d’accord avec le PSG

La presse italienne annonçait, tout récemment, que Keylor Navas avait déjà trouvé un accord avec le Napoli pour son départ. En effet, l’international costaricien devait quitter le PSG pour signer 2 ans du côté de Naples, avec un salaire annuel de 4M€. Cependant, avant de pouvoir s’engager avec le club de Série A, le portier parisien devait trouver un accord avec son club concernant son départ. Sous contrat pendant 2 ans avec le PSG, l’international costaricien aurait réclamé les 18M€ que lui devraient Paris pendant ses 2 ans de contrat, soit 9M€ annuels. Ce dossier semble désormais enterré par la direction de Naples, et Keylor Navas va devoir se contenter, à moins d’un départ de dernière minute ailleurs, d’un rôle de numéro 2 au sein du club parisien…