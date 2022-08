Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme transfert de dernière minute en prévision ?

Publié le 31 août 2022 à 21h35 par Arthur Montagne

Très actif en cette fin de mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de Fabian Ruiz et s'apprête à annoncer celle de Carlos Soler. Mais en plus des deux internationaux espagnols, Luis Campos espère bien réussir à attirer un défenseur central supplémentaire. Et comme depuis l'ouverture du marché des transferts, la priorité se nomme Milan Skriniar. Un dossier totalement relancé et pour lequel les Parisiens semblent désormais optimistes.

Comme attendu, le PSG s'active dans tous les sens dans ces dernières heures du mercato. Côté départs tout d'abord puisque les Parisiens ont officialisé les prêts avec option d'achat de Leandro Paredes à la Juventus ainsi que d'Edouard Michut à Sunderland. Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa vont également partir afin de s'engager respectivement à Everton et Fulham. Dans le sens des arrivées aussi ça bouge beaucoup puisque Fabian Ruiz s'est engagé au PSG pour environ 25M€, bonus compris, tandis que Carlos Soler devrait imiter son compatriote dans les prochaines heures. Et ce n'est pas encore terminé. En marge du match à Toulouse, Luis Campos a glissé une confidence à France Info : « Il n'en manque plus qu’un ».

Le PSG accélère pour Skriniar

Et il existe très peu de doutes concernant l'identité de ce dernier joueur que le PSG souhaite recruter. Il s'agit en effet très probablement de Milan Skriniar. RMC Sport a effectivement révélé que le Slovaque était toujours la priorité de Luis Campos qui tentera tout pour le recruter avant jeudi soir. Il faut dire que depuis l'ouverture du mercato, l'international slovaque est la grande priorité du club de la capitale depuis le début du mercato. Mais les Parisiens se heurtent à la fermeté du club lombard dans ce dossier. D'après Foot Mercato , une nouvelle réunion a eu lieu ce mercredi dans les locaux de l'Inter. Des intermédiaires du PSG ont fait le déplacement, dont Ludovic Fattizo, le bras droit de Luis Campos, afin de discuter avec Giuseppe Marotta.

Confiance à Paris dans ce dossier ?

Et selon les informations de L'EQUIPE , le PSG serait même confiant concernant le dénouement de ce dossier, bien qu'il ne reste plus que quelques heures avant la fermeture du mercato. Une tendance confirmée par Le Parisien qui assure même que désormais la confiance est plus importante que jamais du côté du club de la capitale. Depuis plusieurs semaines, le PSG a trouvé un accord avec Milan Skriniar, mais peine à convaincre l'Inter qui campe sur ses positions, réclamant 80M€ pour la dernière année du contrat de l'international slovaque. Néanmoins, d'après Le Parisien , une offre de 65M€ pourrait suffire à rafler la mise. Reste à savoir si le PSG, qui ne comptait pas lâcher plus de 55M€, acceptera de revoir sa proposition à la hausse.

