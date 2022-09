Foot - Mercato - PSG

Luis Campos va récupérer 113M€ grâce à son mercato

Publié le 2 septembre 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Luis Campos a souhaité dégraisser au maximum l’effectif de Christophe Galtier. Le conseiller sportif du PSG a ainsi bouclé 14 départs. Et entre les prêts et les transferts secs, le club de la capitale pourrait fortement remplir ses caisses. Un joli pactole pourrait attendre le PSG dès l’été prochain.

Sur le plan des arrivées, Luis Campos aurait sans doute souhaité mieux. Le conseiller sportif du PSG a manqué quelques coups sur le marché. Mais dans le sens des départs, Luis Campos s’est montré plutôt efficace puisqu’il a bouclé 14 sorties afin dégraisser au maximum l’effectif de Christophe Galtier cet été. Et si tout se déroule pour le mieux, Luis Campos pourrait récolter une sacrée somme.

53M€ déjà récupérés avec les transferts

Jusqu’à présent, neuf joueurs ont quitté le PSG sous la forme d’un prêt. Et comme le rapporte RMC Sport , tous comporteraient une option d’achat hormis ceux de Julian Draxler (Benfica) et de Colin Dagba (Strasbourg). En plus des 53,3M€ amassés avec les transferts d’Alphonse Areola, Marcin Bulka, Arnaud Kalimuendo, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye, Luis Campos pourrait bien récupérer un joli pactole l’été prochain.

Près de 60M€ supplémentaires avec les options d’achat

Dans l’hypothèse que toutes les options d’achat soient levées à l’issue de la saison, le PSG pourrait récolter au moins 59,5M€. Leandro Paredes et Abdou Diallo pourraient rapportés chacun 20M€ au club de la capitale. Georginio Wijnaldum, lui, pourrait signer définitivement à l’AS Roma contre 8M€ s’il participe à plus de la moitié des matchs cette saison. Eric Junior Dina-Ebimbe pourrait partir pour 6,5M€ en cas de maintien de l’Eintracht Francfort en Bundesliga. L’option d’achat d’Edouard Michut serait fixée à 5M€, tandis que celles de Layvin Kurzawa et Ander Herrera n’ont pas encore filtré. D’autres départs comme ceux de Mauro Icardi et Rafinha seraient encore attendus. Sur le papier, Luis Campos a récupéré une belle somme lors de ce mercato estival. Au total, au moins 113M€ pourraient entrer dans les caisses du PSG.