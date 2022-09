Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette star du projet QSI avait des prétendants

Publié le 3 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Initialement parti pour quitter le PSG puisqu’il a été officiellement relégué au statut de doublure derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a finalement décidé au Parc des Princes. Pourtant, le gardien costaricien a confirmé avoir eu plusieurs options pour aller se relancer ailleurs durant le mercato.

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier avait annoncé la fin de l’alternance des gardiens et annonçait que Gianluigi Donnarumma serait le numéro 1 au détriment de Keylor Navas. Ce dernier a donc logiquement été annoncé partant tout au long du mercato estival, mais rien ne s’est finalement passé comme prévu alors que Naples semblait proche de le recruter.

Navas a décidé de rester

Jeudi soir, dans les derniers instants du mercato, Keylor Navas a subitement annoncé via un post Instagram qu’il ne bougerait pas du PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour »,a-t-il confié.

Du monde sur le coup

À travers ce message, Keylor Navas confirme donc avoir fait l’objet de nombreuses sollicitations durant le mercato estival puisqu’il n’était plus forcément désiré au PSG. Reste à savoir si un départ sera de nouveau d’actualité le concernant l’hiver prochain.