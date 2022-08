Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour le transfert de Ndombélé

Publié le 11 août 2022 à 21h10 par Jules Kutos-Bertin

Orphelin de Boubacar Kamara au milieu, l’OM devait absolument lui trouver un remplaçant. Si Jordan Veretout est venu compenser en partie le départ de l’enfant du club, Tanguy Ndombélé a un temps été ciblé par Pablo Longoria. Conscient de la difficulté du dossier au niveau financier, le président marseillais n’aurait même pas contacté Tottenham.

Avec le départ gratuit de Boubacar Kamara pour Aston Villa, l’OM n’avait d’autre choix que de se renforcer au milieu de terrain. Très vite, Jorge Sampaoli avait ciblé plusieurs profils, dont Axel Witsel. Finalement, aucun n’a abouti et le technicien argentin a décidé de quitter l’OM. Pas de quoi changer les priorités du club olympien pour autant.

Tanguy Ndombele trop cher pour l'OM ?

Avant de se focaliser sur le dossier Jordan Veretout, qui a fini par aboutir, l’OM s’est intéressé à Tanguy Ndombélé. Après un prêt de six mois à l’OL, l’international français devrait de nouveau quitter Tottenham où Antonio Conte ne compte pas sur lui. A quelques mois de la Coupe du Monde, l’OM avait de quoi le relancer sur le terrain, mais pas financièrement.

Mercato - OM : Après le transfert de Sanchez, Longoria a bouclé un départ https://t.co/HWP2Qd1lYi pic.twitter.com/3aXo4JnDXV — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Pour Ndombélé, Longoria n’a même pas contacté Tottenham !