Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà comment Luis Campos a raté Seko Fofana au RC Lens

Publié le 2 septembre 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps courtisé par le PSG qui cherchait de nouveaux visages au milieu de terrain, Seko Fofana a finalement prolongé son contrat à la surprise générale avec le RC Lens, fixant ainsi son avenir. Retour sur le feuilleton autour de l’international ivoirien, qui semblait pourtant promis à un départ durant le mercato.

Dans les dernières heures du mercato estival, le PSG a considérablement renforcé son entrejeu en bouclant les arrivées de Fabian Ruiz (26 ans, 25M€) ainsi que de Carlos Soler (25 ans, 17M€), qui viennent donc s’ajouter aux recrutements de Vitinha (22 ans, 40M€) et Renato Sanches (25 ans, 15M€) bouclés à ce même poste au cours du mercato estival. Mais Luis Campos avait d’autres options en tête pour son milieu de terrain, et notamment une en Ligue 1.

Le PSG a songé à Fofana, mais…

En effet, l’option menant à Seko Fofana (27 ans) a longtemps été évoquée pour le PSG tout au long du mercato estival, le profil du robuste milieu de terrain ivoirien plaisant beaucoup à Campos. Mais finalement, un peu à la surprise générale mercredi soir après le carton contre Lorient (5-2), le capitaine du RC Lens a prolongé son contrat jusqu’en 2025 en direct du stade Felix Bollaert, mettant ainsi un terme à son mercato, et par conséquent aux rumeurs sur le PSG.

« Le club savait ce que je voulais »

Seko Fofana s’est directement justifié sur cette décision après la signature de son nouveau contrat avec le RC Lens : « Cette prolongation montre mon attachement au club. Aujourd'hui, le club savait ce que je voulais et a été ambitieux. On le voit à travers les recrues qu'on a eus, et même la différence qu'on a fait ce soir et depuis le début de saison. Tout était réuni pour rester et quand on sait ce qu'on a, c'est compliqué de se projeter ailleurs. Je suis très fier d'être ici et j'espère qu'on pourra faire une bonne saison », a indiqué le milieu de terrain ivoirien. Le PSG partait donc perdant dans ce dossier.

Une prolongation qui a fait le buzz