Mercato - PSG : Carlos Soler sort du silence après son transfert

Publié le 1 septembre 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG de Christophe Galtier a officialisé l'arrivée de sa dernière recrue du mercato estival : Carlos Soler. Alors qu'il vient de signer un contrat de cinq ans - soit jusqu'au 30 juin 2027 - avec le club de la capitale, le milieu offensif espagnol a fait part de son immense joie.

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Fabian Ruiz, le PSG vient d'annoncer une sixième et dernière arrivée : Carlos Soler. Via un communiqué partagé sur son compte Twitter , le club de la capitale a officialisé la signature du milieu offensif espagnol jusqu'au 30 juin 2027. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international espagnol Carlos Soler. Le milieu offensif du Valencia CF s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2027 » , peut-on lire. Tout juste transféré au PSG, Carlos Soler n'a pas pu cacher son plaisir de rejoindre le club emmené par Christophe Galtier.

Après avoir paraphé son contrat avec le Paris Saint-Germain, @Carlos10Soler a livré ses premières impressions. ⤵️🔴🔵#WelcomeCarlos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

«Je suis très heureux, j'ai hâte de tout donner pour ce maillot»

« (Quel sentiment prédomine au moment de devenir un joueur du Paris Saint-Germain ?) Je voudrais remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu. Je suis très heureux ! C'est une nouvelle aventure dans ma carrière, la première en dehors de Valence et en dehors d'Espagne, et je me sens très fier et très excité à l'idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers ! J'ai hâte de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot » , s'est réjoui Carlos Soler lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«Je suis très reconnaissant de l'accueil que j'ai reçu»

Dans la foulée, Carlos Soler a profité de son premier entretien au PSG pour se livrer sur son style de jeu. « (Comment te décrirais-tu sur le terrain ?) J'ai toujours été un joueur très travailleur. J'essaie de m'adapter à ce que l'entraîneur me demande. S'il a besoin de moi à n'importe quel poste sur le terrain, je donnerai le maximum. C'est ce que j'ai fait toutes ces années à Valence, et même en équipe nationale. J'ai joué à plusieurs postes et je me rends toujours disponible pour l'équipe. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes qualités », a précisé Carlos Soler, la nouvelle recrue du PSG, avant de faire passer un gros message à ses nouveaux supporters.

«Je vais donner tout ce que j'ai et je rendrai cette affection sur le terrain»