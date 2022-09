Foot - Mercato - PSG

Pour son transfert, Gueye avait fait une énorme demande au PSG

Publié le 1 septembre 2022 à 21h45 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Idrissa Gueye a fait son grand retour à Everton, trois ans après son départ. Et l'international sénégalais

Lancé dans son opération dégraissage, le PSG a notamment officialisé le transfert d'Idrissa Gueye qui s'est engagé avec Everton jusqu'en 2024. Le Sénégalais retrouve donc les Toffees trois ans après son départ et ne cache pas sa joie. A tel point, que l'ancien du LOSC n'avait aucune intention de rejoindre un autre club cet été comme il le fait savoir.

"There is no better feeling than coming back home. I’ll give my soul to this team."🗨️ @IGanaGueye — Everton (@Everton) September 1, 2022

«Je me sens chez moi à Everton»

« Revenir ici était important pour moi car je me sens chez moi. J'ai suivi l'équipe chaque semaine et j'ai observé comment elle joue. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit qu'Everton, c'est pourquoi j'ai choisi de revenir ici. Il y a aussi une super ambiance dans le stade et tout le monde ici est comme une famille. Je me suis senti très, très bien quand je suis venu ici [la première fois] et même quand je suis parti à Paris, j'ai gardé le contact avec certains des joueurs ici et j'ai continué à soutenir l'équipe », assure-t-il sur le site officiel d'Everton avant de se confier sur son transfert de façon plus précise.

«J'ai dit au PSG que si je devais partir, ce serait pour une seule équipe»