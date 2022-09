Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités sur le départ de Sampaoli

Publié le 2 septembre 2022 à 21h10 par Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a fait le bilan du mercato de l’OM. Le président marseillais a répondu aux questions sur les dossiers chauds de son club cet été et est notamment revenu sur le départ de Jorge Sampaoli, une décision que le président marseillais avait anticipée.

Après un marché des transferts très animé, Pablo Longoria a fait le bilan du mercato de l’OM. « On a cherché avec nos moyens d'améliorer notre effectif. L'équipe est améliorée. Les joueurs mentalement sont plus forts. Beaucoup de joueurs d'expérience sont arrivés, c'est un mix avec des joueurs plus jeunes. On est très content du mercato qu'on a fait », a-t-il notamment déclaré.

Transferts - OM : Pablo Longoria dresse un énorme bilan du mercato https://t.co/jovTHGZrtE pic.twitter.com/WcYE8VmoCi — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Sampaoli, un départ anticipé

Pourtant, cela avait mal démarré pour l’OM. Dès la reprise de l’entraînement, Jorge Sampaoli a quitté le club, étant en désaccord avec les ambitions de sa direction. Mais d’après les déclarations de Pablo Longoria, ce départ avait été anticipé et s’inscrit dans la volonté de l’Olympique de Marseille de changer d’identité de jeu.

«On voulait faire ce changement à la fin de cette saison»