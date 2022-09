Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria a eu très chaud pour deux joueurs de Tudor

Publié le 2 septembre 2022 à 20h45 par Pierrick Levallet

Au cours de ce mercato, l’OM aurait pu perdre quelques éléments importants de son effectif, dont Gerson. Le milieu de terrain brésilien était convoité par plusieurs clubs dans les dernières heures du mercato. Mais finalement, le joueur de 25 ans est resté à Marseille cet été. D’ailleurs, Pablo Longoria a confirmé avoir été approché pour Gerson, mais aussi pour Mattéo Guendouzi.

Lors de ce mercato estival, l’OM et Pablo Longoria souhaitaient se séparer de plusieurs joueurs. Certains indésirables étaient très clairement sur le départ et le président marseillais a su se débarrasser de quelques uns d’entre eux comme Kevin Strootman, Luis Henrique ou encore Pol Lirola. Pablo Longoria a également sorti Arkadiusz Milik du groupe de l’OM, le Polonais s’étant envolé du côté de la Juventus en prêt. Mais le club phocéen aurait également pu perdre des éléments essentiels, à commencer par Gerson.

Gerson avait l’embarras du choix

D’après les informations de Sky Sports , Aston Villa suivait Gerson dans les dernières heures du mercato. Le milieu de terrain de l’OM faisait office de plan B alors que Steven Gerrard avait fixé sa priorité sur Leander Dendoncker. Par ailleurs, le journaliste Alexandre Jacquin confiait que plusieurs clubs avaient approché l’OM pour Gerson. Mais Pablo Longoria n’a pas cédé et le Brésilien est resté à la disposition d’Igor Tudor.

Longoria confirme les offres pour Gerson et Guendouzi